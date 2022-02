Vlada SDH odobrila denar za Savo, Kad soglašal z nakupom

Premier Janez Janša je danes potrdil, o čemer smo v Delu poročali že prejšnji teden: da bo SDH uveljavil predkupno pravico za nakup 43-odstotnega Yorkovega deleža v Savi. Za ta namen je vlada kot skupščina družbe že potrdila dokapitalizacijo holdinga v višini 41,6 milijona evrov, država namreč nima predkupne pravice in neposredno omenjenega deleža ne bi mogla kupiti.

Potem ko je finančni sklad York svoj delež v naši največji hotelski skupini pred kratkim prodal madžarski družbi Prestige Tourism, imata Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad), ki sta že lastnika 47 odstotkov Save, zanj do 3. marca predkupno pravico. Neuradno je mogoče izvedeti, da naj bi celotni Yorkov delež odkupil SDH, medtem ko bo Kad kupil šest milijonov evrov terjatev, ki jih še ima Sava do Yorka, saj jih holding ne sme. Kupnina za omenjeno naložbo po še neuradnih informacijah znaša 38 milijonov evrov, razlika naj bi bila namenjena za prevzem.

Neuradno naj bi SDH za Yorkov delež v Savi odštel 38 milijonov evrov.

Nadzorni svet SDH odločitve o tem še ni sprejel. »Organi upravljanja na SDH bodo odločitev o uveljavitvi predkupne pravice deleža Yorka v Savi sprejemali v prihodnjih dneh in takrat bomo podali tudi celovito pojasnilo odločitve,« pravijo v največjem državnem upravljavcu premoženja. Nadzorni svet Kada, ki je o tem razpravljal že v petek, je danes popoldan podprl uveljavitev predkupne pravice za nakup delnic in nakup terjatev družbe Sava.

Preiskava preteklih poslov

Janša je ob robu srečanja z Viktorjem Orbánom povedal, da namen države ni postati največji hotelir, ampak: »Namen vlade je, kot je bilo izraženo že ob sklepanju koalicijske pogodbe na začetku leta 2020, da se lastništvo konsolidira, koncentrira in nato poišče strateškega partnerja, ki bo v te turistične komplekse tudi vlagal.« A pred prevzemom Save bo moral SDH pridobiti soglasje Agencije za varstvo konkurence (AVK), kar pa, kot smo že pisali, ne bo tako samoumevno, saj je državna stran tudi lastnica drugih turističnih družb, kot so Terme Olimia, Istrabenz Turizem, Thermana ...

Na čelu SDH je Janez Žlak. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kaže, da bo moral SDH po morebitnem prevzemu Save izvesti forenzično preiskavo poslovanja družbe in njenih odvisnih družb za deset let nazaj. Vlada je namreč sklenila, da mora to storiti v štirih mesecih po pridobitvi katerekoli kapitalske naložbe iz včeraj odobrenih sredstev. To pomeni revizijo poslov Save in Save Turizma, druge naložbe je družba že odprodala. Ali se bosta SDH in Kad po uveljavitvi predkupne pravice odločila za konverzijo terjatev do Save v kapitalski delež in tako razdolžila Savo, za zdaj ni znano. Skupaj z Yorkom imata do hotelske skupine za 51 milijonov evrov terjatev.