Vlagatelji nagrajujejo dolgočasna, defenzivna podjetja

V letu 2022 smo se vlagatelji znašli v nepričakovano kompleksnem geopolitičnem in makroekonomskem okolju, ki ga zaznamujejo nekateri izraziti dejavniki nestabilnosti, kot so strah pred premočnim zategovanjem denarne politike v boju z inflacijo ob istočasnem zastoju v svetovni gospodarski rasti, ekstremne motnje v dobavnih verigah, ki jih povzročajo nepričakovano ostre in dolge karantene na Kitajskem, ter seveda vojna v Ukrajini z viharjem na surovinskih trgih.