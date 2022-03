Vojna bo podražila potovanja z letali

Odpri galerijo

Trenutno se neposreden vpliv vojne v Ukrajini na ljubljanskem letališču najbolj kaže v tem, da so do nadaljnjega odpovedani leti v Moskvo, ki jih je v tem obdobju štirikrat na teden opravljal Aeroflot, in v Sankt Peterburg, kamor je ob sobotah letela Rossiya Airlines. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP