Vračanje pomoči ustavlja zagon dejavnosti

V nadaljevanju preberite:

Konec aprila se končuje podaljšan rok za oddajo davčnih obračunov, kar močno skrbi številna podjetja, ki jim je lani z veliko truda uspelo premagati težavno leto. Zaradi ponesrečeno postavljenih pogojev za dodelitev pomoči ob izbruhu epidemije jih bo kar okoli 40 odstotkov moralo pomoč vrniti. To pa kar nekaj podjetij spravlja v finančno stisko. V nadaljevanju lahko preberete, kaj je razlog vračil in kako to vpliva na finančno stabilnost in načrte podjetij. Pa tudi, kaj bi bilo smiselno, da naredi država in omeji škodo.