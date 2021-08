Vreme kroji tudi ceno kave

INFOGRAFIKA: Delo

Brazilija pridela 40 odstotkov vse kave na svetu, zato vremenske nevšečnosti, ki prizadenejo tamkajšnje nasade kavovcev, razumljivo vnesejo nemir tudi med trgovce in vlagatelje.Najpomembnejše regije, kjer v Braziliji gojijo kavo, je letos najprej prizadela suša, julija pa še pozeba (na južni polobli je v tem času zima). Poleg tega po lanski dobri letini zaradi naravnega cikla rodnosti grmov kavovca letos pričakujejo tudi manjši pridelek. Po oceni brazilske kmetijske agencije Conab bo letošnji pridelek z 48,8 milijona vreč (2,9 milijona ton) najnižji v zadnji štirih letih in za skoraj četrtino manjši kot lani.Čeprav je po podatkih Mednarodne organizacije za kavo (ICO) trg dobro preskrbljen in bo ponudba presegala povpraševanje, se je borzna cena kave vrste arabica v zadnjem letu močno zvišala in se povzpela najvišje v zadnjih sedmih letih.