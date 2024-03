Vrhovi bitcoina ter zastoj borze Coinbase

Trg kriptovalut je v zadnjem času doživel pravo evforijo, ko je bitcoin dosegel nov mejnik, presegel vrednost 63.000 dolarjev, kar se ni zgodilo vse od vrhunca zadnjega bikovskega trga novembra 2021. Analitiki so to rast povezovali s pričakovanjem »halvinga«, redkega dogodka, ki se zgodi vsake štiri leta in običajno sproži močne dobičke zaradi zmanjšanja ponudbe novih bitcoinov.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Trg kriptovalut je v zadnjem času doživel pravo evforijo, ko je bitcoin dosegel nov mejnik, presegel vrednost 63.000 dolarjev, kar se ni zgodilo vse od vrhunca zadnjega bikovskega trga novembra 2021. Analitiki so to rast povezovali s pričakovanjem »halvinga«, redkega dogodka, ki se zgodi vsake štiri leta in običajno sproži močne dobičke zaradi zmanjšanja ponudbe novih bitcoinov.

Poleg tega so veliki prilivi denarja v spot ETF-je (Exchange-Traded Funds – borzno trgovani skladi), ki so bili odobreni v ZDA, dodatno podžgali to rast. ETF-ji so namreč privabili milijarde dolarjev vlaganj od tradicionalnih finančnih težkokategornikov, kot sta Blackrock in Fidelity, in s tem ustvarili »pasivno povpraševanje«, ki je manj občutljivo na ceno. To je vodilo do očitne prihajajoče krize povpraševanja, saj je bilo v ETF-e vloženih 10.000 bitcoinov, medtem ko je bilo v istem obdobju rudarjenih le 900 novih bitcoinov.

Tehnične težave za Coinbase

Medtem ko trg kriptovalut cveti, pa je platforma Coinbase doživela tehnične težave, ki so močno vplivale na zaupanje uporabnikov in trg. Sistemski izpad in prikaz ničelnih stanj na uporabniških računih so povzročili paniko in negotovost, kar se je odrazilo tudi v padcu cene bitcoina za več kot štiri odstotke v nekaj minutah. V takšnih trenutkih se izkaže, kako krhka je lahko infrastruktura digitalnih valut in kako pomembno je vzdrževanje stabilnosti in varnosti za zaupanje uporabnikov.

Coinbase se je hitro odzval z zagotovilom, da so sredstva varna in da se težave preiskujejo. Kljub temu je incident sprožil kritike in poudaril potrebo po izboljšanju infrastrukture za kriptovalute. Kritiki so opozorili na pomanjkanje podpore za bitcoin infrastrukturo in na odvračanje pozornosti podjetja od svojega glavnega poslanstva zaradi osredotočanja na kompleksne tehnologije, kot so NFT-ji (Non-Fungible Tokens – nezamenljivi žetoni) in DeFi (Decentralized Finance – decentralizirane finance).

Tržna gibanja in prihodnost kriptovalut

V zadnjem obdobju je trg kriptovalut doživel pomembne premike, ki so vplivali na napovedi cen bitcoina. Analitične napovedi kažejo na možnost nadaljevanja rasti cene bitcoina v prihodnjih mesecih, pri čemer nekateri analitiki predvidevajo, da bi lahko cena dosegla med 100.000 in 120.000 dolarjev do konca leta 2024. Ta optimizem temelji na dejavnikih, kot so nedavno odobreni bitcoinovi ETF s strani Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) in pričakovanje naslednjega »halvinga«, ki bo zmanjšal količino novih bitcoinov, ki vstopajo na trg.

Vpliv politike in regulacije je prav tako pomemben dejavnik, ki ga morajo upoštevati vlagatelji. Coinbase igra ključno vlogo pri oblikovanju politik v kripto industriji. Njihovo lobiranje pri ameriškem Kongresu, Ministrstvu za finance in SEC kaže na njihov vpliv in prizadevanja za oblikovanje ugodnega regulativnega okolja za kriptovalute.

Vlagatelji se na trenutne tržne razmere odzivajo različno, pri čemer nekateri izkoriščajo tržno nevtralne strategije, kot je »cash and carry« arbitraža, ki obljublja atraktivne donose v primerjavi z obveznicami. Drugi pa so bolj previdni in se osredotočajo na dolgoročne strategije, zavedajoč se volatilnosti trga in potencialnih regulativnih sprememb. Strateški pristopi k investiranju v bitcoin in druge kriptovalute se razlikujejo, vendar je jasno, da je razumevanje tržnih trendov, političnih premikov in regulativnih sprememb ključno za uspešno navigacijo po nenehno spreminjajočem se kripto ekosistemu.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence in ni lektorian.