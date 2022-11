Vsaj začasno močnejši evro dober za naše denarnice

Vrednost evra v razmerju do ameriške valute se je v desetih dneh okrepila za rekordnih skoraj šest odstotkov, od 0,972 do 1,035 dolarja za evro; slednji, petkov tečaj, je bil najvišji v dobrih štirih mesecih, po začetku julija. Včeraj je sicer zeleni bankovec pridobil nazaj približno tretjino odstotka; investitorji so reagirali na nedeljsko izjavo predstavnika Ameriške centralne banke (Federal Reserve), da bo ameriška centralna banka ne glede na nekaj nižjo inflacijo še naprej vodila restriktivno denarno politiko in vztrajno zviševala obrestne mere.

Dejstvo je, da finančni trgi v negotovih geopolitičnih razmerah ostajajo izjemno volatilni in občutljivi na vsako izjavo in novo informacijo, zlasti iz centralnobančnih logov. Zadnje čase jih seveda dodatno pretresajo tudi razmere na ameriških delniških in kripto trgih, ki investitorje postavljajo pred zahtevne odločitve in majejo tudi zaupanje v dolar.

Kaj vpliva na evro in dolar

»Trgi očitno iščejo neko novo ravnotežje, glede na to, da je evro konec septembra padel pod pariteto z dolarjem, prej pa je povprečni tečaj dolga leta znašal približno 1,1 dolarja za evro. Na pričakovanja zdaj vplivajo dejavniki, ki so v prid tako evru kot dolarju.

Proti močnemu dolarju govorijo le trgi, saj je ameriška ekonomija bolj odvisna od finančnih, delniških in kripto trgov – ti pa so že ali pa še bodo nekaj časa padali. Dogajanja na njih precej bolj vplivajo na dolar kot pa na evro, dolar je tu bolj občutljiv. Na drugi strani pa je ameriško gospodarstvo močnejše, bolj odporno, fleksibilno in inovativno kot evropsko,« poudarja finančni strokovnjak, ki pa ne želi biti imenovan.

Na drugi strani je območje držav z evrom precej bolj občutljivo na energetske in druge šoke na strani ponudbe, kakršnim smo priča po začetku ruske invazije v Ukrajino. Take negotove geopolitične razmere že tradicionalno krepijo dolar kot relativno varno zatočišče pred različnimi tveganji, h krepitvi dolarja pa je letos zagotovo krepko pripomogla tudi politika Ameriške centralne banke, ki je prej začela z agresivnim višanjem obrestnih mer. Temu je kasneje energično sledila tudi ECB, ki je nato 27. oktobra že tretjič v dobrih treh mesecih agresivno zvišala obresti in s tem ustvarila podlago za kasnejšo krepitev evra.

Aktualni odboj evra z najnižje ravni pred poldrugim mesecem, ko je bil vreden manj kot 96 ameriških centov, je načeloma dobra novica tudi za nas, saj sicer močan dolar še potencira učinke uvožene inflacije. Tečaj evra proti dolarju je sicer tudi del enačbe za izračun maloprodajnih cen goriv. Vsako zvišanje vrednosti evropske valute do ameriške vsaj delno blaži inflacijske pritiske in je dobra novica tudi za naše denarnice.

Kakšna so pričakovanja gibanja tečaja evra v prihodnje? Se bo evropska valuta še kaj okrepila? »Ravno zaradi zelo velike negotovosti ni mogoče reči, da gre za trend. Bolj gre za iskanje odgovora na vprašanje, v katero smer se bo ta negotovost prelomila. A to ni stvar enega tedna ali meseca, pač pa daljšega obdobja,« poudarja sogovornik.