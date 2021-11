Vse, kar morate vedeti o prihajajočih elektronskih vinjetah

V nadaljevanjue preberite:

Če boste kupili novo letno vinjeto za slovenske avtoceste, te ne boste mogli fizično prijeti - nalepke se namreč poslavljajo od naših avtomobilov. Decembra bodo začele veljati elektronske vinjete, ki so vezane na registrsko številko vozila in so v celoti digitalizirane. Na Darsu poudarjajo, da je pri nakupu sami odgovorni za pravilen vnos oziroma predajo podatkov o svojem vozilu. Zbrali smo vse, kar morate vedeti o e-vinjetah.

Bodo vozila po slovenskih avtocestah še naprej vozila neomejeno? Kje bo mogoče kupiti e-vinjete in koliko časa bodo veljavne? Bo e-vinjeto mogoče prenesti na nov avto in kaj sledi v primeru prometne nesreče oziroma uničenja vozila? Kako bo potekal nadzor in ali lahko Dars po novem spremlja gibanje državljanov po avtocesti?