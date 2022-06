Vse manj registriranih brezposelnih, delavci zelo iskani

Maja se je že tako nizka stopnja regostrirane brezposelnost še zmanjšala. Ob koncu prejšnjega meseca je bilo pri zavodu za zaposlovanje registriranih 55.854 brezposelnih, kar je za 2227 oz 3,8 odstotka manj kot aprila in za dobro četrtino manj kot v lanskem maju, ugotavljajo na zavodu.

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva ter gostinstva, so maja zavodu sporočili kar 16.564 prostih delovnih mest, to je za dobro četrtino več kot v letošnjem aprilu in tudi v lanskem maju.

Še naprej je največ povpraševanja po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (1.216), čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih (951), delavcih za preprosta dela pri visokih gradnjah (941), natakarjih (607) in voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev (515), delodajalci pa zelo iščejo tudi kuhinjske pomočnike (410), prodajalci (410), skladiščnike in uradnike za nabavo in prodajo (392), delavce za preprosta dela pri nizkih gradnjah (361) in kuharje (332).