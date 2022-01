Vse več zaposlenih na meji socialnega minimuma

V nadaljevanju preberite:

Povprečna plača v Sloveniji se je v zadnjih desetih letih zvišala za okoli 28 odstotkov, minimalna plača pa je zrasla celo za 37 odstotkov, kažejo podatki statističnega urada. Toda v ozadju te statistike je velika neprijetnost, saj je vse več zaposlenih plačanih za prihod na delo, ne po učinku. Kaj vpliva na vedno slabše nagrajevanje zaposlenih? Kakšne posledice to prinaša za gospodarski razvoj? In kako to vpliva na kupno moč in kreditno sposobnost gospodinjstev?