Vsi iščejo rešitev na sodiščih

Izziv je velik, časa ni več, a smo na pravi poti in tudi denar je na voljo, zato izgovorov ni, je nedavno naštel minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Zamenjave v energetiki in kriza na to ne smejo vplivati. Robert Golob, do pred dnevi predsednik uprave Gen-I, ki ga EBRD prepoznava kot nosilca zelene preobrazbe, pa meni, da izbira ljudi, ki so strokovnjaki na ozkih področjih, verjetno ni prava.

Za vladajočo politiko je v Gen-I očitno moteč le Golob. Tako bi lahko družbenici, družbi Gen energija in Gen EL, našli soglasje o upravi, če bi se Golob umaknil ali če bi politika spremenila odločitev in mu podelila nov mandat. Oboje je malo verjetno, kar se je v dosedanjem poteku poskusa zamenjave na vrhu Gen-I tudi pokazalo. Ostane sodišče, ki določi upravo, predloga za to pa lahko dasta družbenici, uprava Gen-I, to je Golob že napovedal, in zainteresirane stranke.