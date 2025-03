Yapi Merkezi predaja večino preostalih del Kolektorju

Turško gradbeno podjetje Yapi Merkezi je sporočilo, da se ne umika z gradbišča drugega tira med Divačo in Koprom, a se je s partnerji dogovorilo za spremembo v razdelitvi obsega preostalih del.

»Družba bo v Sloveniji ostala do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, s čimer bo prispevala k uspešnemu zaključku projekta,« so zapisali v sporočilu, ki so ga uskladili tako s partnerji kot z naročnikom 2TDK. Delni umik podjetja je sprožil pomisleke in tudi zadržanost do izjav, ki so zdaj del kriznega komuniciranja podjetja v težavah.

Prvi vlak na drugem tiru, toda do pravih voženj bo še trajalo. Foto 2tdk

Čeprav je bilo doslej slišati izjave, da se Yapi Merkezi iz Slovenije umika zaradi finančnih težav, ki jih ima na drugih, prav tako velikih projektih v tujini, pa v tokratnem sporočilu del krivde valijo tudi na ta slovenski železniški projekt. »Zamude pri izdaji delovnih dovoljenj in nepredvidene geološke razmere so vplivale na finančno stabilnost in operativno učinkovitost izvedbe projekta ter posledično tudi na poslovanje družbe Yapi Merkezi,« so zapisali in dodali, da se s partnerji dogovarjajo o spremembi razdelitve obsega preostalih del.

Z vodilnim partnerjem v konzorciju Kolektorjem CPG se dogovarjajo, da bo prevzel dodatna dela, Yapi Merkezi pa bo zmanjšal dela v predoru Beka (T 2). »Hkrati že potekajo pogovori s podizvajalci in dobavitelji o reprogramiranju finančnih obveznosti, da bi zagotovili stabilnost in nadaljnjo pravočasno izvedbo del. Dokončni dogovori s podizvajalci in dobavitelji bodo sklenjeni v nekaj tednih,« so sporočili iz družbe Yapi Merkezi.

Dokončanje tira se bo verjetno še enkrat podaljšalo.

Na gradbišču bo ostala morda desetina turških delavcev

Po informacijah iz 2TDK in izvajalcev so doslej opravili približno 80 odstotkov del. Od skupne pogodbene vrednosti za prva dva sklopa, ki je znašala 629 milijonov evrov, pa so prejeli kakih 70 odstotkov poplačanih obveznosti. Predor Lokev (T 1), ki ga gradi Kolektor CPG, in je najdaljši od vseh, bi lahko bil dograjen v približno treh mesecih. Najbolj se je zavleklo v predoru T 2 (Beka), kjer so izkopna dela dokončali že oktobra 2024.

Zdaj končujejo premostitvene objekte čez štiri večje kraške jame. Tu dela najbolj zaostajajo tudi zaradi finančnih težav turškega gradbinca. Po neuradnih informacijah in ocenah bo na gradbišču ostala približno ena desetina turških delavcev. Dela in nekatere turške podizvajalce bo prevzel Kolektor. Pri tem bo moral prevzeti tudi obveznosti (dolgove) Yapi Merkezija do njihovih podizvajalcev.

Opravili so štiri petine betonskih del. Poplačanih je približno 70 odstotkov del.

V podjetju 2TDK trdijo, da so partnerji v konzorciju izvajalcev dosegli dogovor o medsebojnih obveznostih in obveznostih do podizvajalcev in da bodo z običajno hitrostjo poteka del nadaljevali čez nekaj tednov. Prav tako zatrjujejo, da podražitve ne bodo presegle načrta iz zastavljenega investicijskega programa. Če ne bi bilo nepredvidenih del zaradi kraških pojavov in če ne bi bilo visokih podražitev v gradbeništvu zaradi različnih vzrokov, bi oba sklopa dogradili celo za nižji znesek od pogodbene vrednosti 629 milijonov. Zdaj že vedo, da bo ta znesek višji. Pri tem dodajmo, da je prvotni investicijski program iz leta 2019 za omenjena dva sklopa predvideval vrednost 702 milijona evrov.

Kraška jama št 80. Tako so morali zgraditi predorski obod pod kapniki. Foto Mitja Prelovšek

Zaplet s težavami turškega izvajalca ni edini, ki lahko povzroči zamudo pri že tako podaljšanem roku dokončanja gradnje (31. marca 2026). Negotovost predstavlja tudi plaz hribine, ki so ga opazili v dolini Glinščice konec leta 2024. Projektanti so skupaj z izvajalci in nadzornimi inženirji našli rešitev, vendar morajo projekt rešitve še izdelati.

Utrjevanje brežine ob predorskem portalu in viaduktu Glinščica bo tehnično zahtevno in zamudno in bo vplivalo tako na potek del kot na ceno. Že zaradi tega je precejšnja verjetnost, da tira ne bo mogoče dograditi do konca marca leta 2026.