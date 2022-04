Z delom hranim svoj ego. A moj ego se ne hrani z denarjem

V nadaljevanju preberite:

Rado Daradan je s soustanoviteljem Micem Melanškom ustvaril svetovni spletni imperij s personaliziranimi knjigami. V devetih letih so v 14 državah, ki se jim bo kmalu pridružila še Brazilija, prodali tri milijone knjig in samo lani ustvarili 30 milijonov evrov prometa, on pa se je iz popoldanskega delavca v selitvenem servisu, ki je kupoval le jogurte pred iztekom roka trajanja, prelevil v uspešnega lastnika in direktorja štirih podjetij po svetu. Nad njihovimi knjigami se v neplačanih objavah na družbenih omrežjih navdušujejo sestri Kardashian, David Beckham, manekenka Gigi Hadid, francoska pevka Alizée, raper Anderson Paak in tisoči drugih, ki objavljajo ganljive posnetke odzivov svojih bližnjih na posebej zanje izdelane knjige. »Če bi mi kdo pred devetimi leti rekel, da bom danes, kjer sem, mu ne bi verjel.«

Še leta 2013 je Rado Daradan živel v najemniškem kletnem stanovanju. Kupoval je jogurte v proizvodni trgovini Ljubljanskih mlekarn, in to najbolj znižane, ker jim je že ali bi jim v kratkem pretekel rok trajanja (takrat so stali okoli pet centov). Poleg redne službe na oddelku za pomoč uporabnikom pri enem večjih spletnih trgovcev je opravljal še popoldansko delo kot selitveni delavec. Najemnina, čeprav za luknjo v kleti, mu je pobrala polovico plače in edini način za boljše življenje je bil, da je delal še več. »Mislil sem, da bo bolje, če bom bolj priden. Danes lahko rečem, da se podjetništvo rojeva tudi iz bolečine in pomanjkanja, ne samo iz kreativnosti.«