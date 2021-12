Z desetim protikoronskim paketom bi zvišali tudi plače zdravnikom

V desetem protikoronskem paketu (PKP10), ki danes začenja parlamentarno pot na odboru za finance in s katerim naj bi uvedli odškodnino za posledice cepljenja ter vzpostavili pravno podlago za določanje ukrepov z odloki, naj bi, kot smo izvedeli, vlada urejala tudi plače zdravnikov. Ti so posebno nezadovoljni s plačnimi razmerji po podpisu sporazuma, s katerim se je položaj izboljšal medicinskim sestram.

Predlog naj bi bil, da PKP10, ki je interventni zakon za blažitev posledic epidemije, poseže v zakon o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer tako, da bi samo za podskupino E, v kateri so zdravniki in zobozdravniki, dvignili »strop«, torej najvišji razred, ki ga lahko dosežejo.

Vsi javni uslužbenci namreč lahko pridejo do 57. razreda (osnova je 3960 evrov bruto), za zdravnike pa naj bi bila po novem meja 63. plačni razred (5010 evrov bruto). V najvišjem razredu je zdaj 35 odstotkov zdravnikov, povprečna plača zdravnika letos znaša 4960 evrov bruto, dohodki bi se jim lahko izboljšali za približno četrtino.