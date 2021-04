Z e-dokumenti do računovodstva v oblaku

V nadaljevanju preberite:

Časi, ko so se izvorno vsi (računalniški) podatki še vedno izpisovali na papir, gredo počasi v pozabo. Pred nami je doba elektronskih komunikacij in dokumentov. Razvoj digitalnih tehnologij je olajšal izmenjavo elektronskih dokumentov v primerjavi s papirnimi, saj omogoča pregled dokumentov na zaslonu (različnih naprav) ter varčevanje s papirjem in prostorom za shranjevanje natisnjenih kopij dokumentov.