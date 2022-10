Z Nasdaqa na Škofljico, od tam v vesolje

Slovenska podružnica multinacionalke Lumentum, vodilnega proizvajalca inovativnih optičnih in fotonskih izdelkov, je v poslovno-obrtni coni na Škofljici tudi uradno odprla svoja nova poslovna objekta. Podjetje, ki v Sloveniji izdeluje specialna optična vlakna za laserske aplikacije, izjemno hitro raste, danes imajo sto zaposlenih, lani so jih imeli 65, in ne skrivajo visokih ambicij.

Lumentum, ki kotira na ameriški borzi Nasdaq, izdeluje inovativne optične in fotonske izdelke, ki zagotavljajo rešitve za optični prenos in komercialne laserje po vsem svetu. Optične komponente in podsistemi tega podjetja so prisotni v skoraj vseh telekomunikacijskih in poslovnih omrežjih ter omrežjih podatkovnih centrov. Njihovi ultra zmogljivi komercialni laserji se uporabljajo v najzahtevnejših proizvodnih procesih, omogočajo pa tudi zaznavanje v tridimenzionalnem prostoru.

Za nepoznavalce so med njihovimi izdelki zanimivi zlasti visoko zmogljivi industrijski laserji, vključno z laserji z vlakni kilovatnega razreda in ultra hitrimi polprevodniškimi laserji, ki se uporabljajo denimo v avtomobilski industriji, proizvodnji polprevodniških čipov, mobilnih telefonov, tablic in osebnih računalnikov. Podjetje, ki deluje po vsem svetu, ima v Evropi podružnice v Italiji, Švici in od leta 2018 tudi v Sloveniji, na Škofljici. Zgolj v fotonski industriji zaposlujejo okoli tisoč inženirjev za raziskave in razvoj, ki se ponašajo z okoli 2100 patenti.

Neverjetna rast na robu Ljubljanskega barja

Pred petimi leti so se pri Lumentumu odločili za nakup ljubljanske družbe, ki je razvijala in izdelovala stroje za proizvajalce optičnih vlaken. Leta 2018 so odkupili del objekta v obrtni coni na Škofljici, ga predelali in nadgradili za svoje potrebe, kmalu pa je sledila še gradnja drugega objekta. Ker je zaradi epidemioloških omejitev to bilo prej neizvedljivo, je Lumentum včeraj odprl svoja nova poslovna objekta in se predstavil lokalni skupnosti ter širši javnosti. »Poleg obstoječe stavbe danes predstavljamo tudi novo, ki ima 2400 kvadratnih metrov površin in prostore za več kot sto delovnih mest, kar kaže na visoke ambicije podjetja. Izredna širitev Lumentuma kaže na zaupanje v prihodnost podjetja, še posebej na slovenski lokaciji, hkrati pa naj povem, da smo poleg poslovnih stavb čez cesto kupili že več kot 12.700 kvadratnih metrov novih zemljišč, kjer načrtujemo dodatne proizvodne prostore,« je v nagovoru številnim gostom in vodstvu Lumentuma povedal direktor slovenske podružnice Gregor Arsič. Poudaril je, da so za doseganje načrtov ključni ustrezni visoko usposobljeni kadri, zato je obljubil, da si bodo še naprej prizadevali, da bi se njihovi zaposleni v družbi dobro počutili in k njim pritegnili nove visoko usposobljene kadre. »Smo v prvovrstnem proizvodnem okolju. Ko ste prišli sem, ste se peljali v avtu ali dotaknili česarkoli, kar je bilo obdelano s kakšnim od teh strojev. Komunikacijski sistemi, telekomunikacije, uporabljajo vlakna, ki jih proizvedemo mi, vse to se lahko uporabi za komunikacijo med sateliti. Torej nam je omejitev le nebo,« je ob otvoritvi poudaril Alex Schoenfelder, višji podpredsednik in generalni direktor komercialnih laserjev.