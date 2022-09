Z novim prevzemom krepi položaj na trgu

Adobe ga je uporabil kot platformo za vključitev v druge trženjske in oglaševalske rešitve. Precej so pridobili zaradi možnosti navzkrižne prodaje produktov in rešitev, namenjenih trženju in oglaševanju

Strategija Adoba temelji tako na organski rasti kot prevzemih podjetij, ki ponujajo komplementarne produkte in rešitve. Tako je bilo že leta 2009 s prevzemom Omnitura. Ta je bil vodilno podjetje na področju spletnih analitičnih rešitev, ki so temelj segmenta digitalnih izkušenj.

Adobe ga je uporabil kot platformo za vključitev v druge trženjske in oglaševalske rešitve. Precej so pridobili zaradi možnosti navzkrižne prodaje produktov in rešitev, namenjenih trženju in oglaševanju. Leta 2018 je Adobe opravil prevzem Magenta in Marketa iz segmenta digitalnih rešitev.

Po objavi dobrih četrtletnih rezultatov in manj optimističnih napovedi za prihodnje četrtletje so sporočili, da bodo za 20 milijard ameriških dolarjev prevzeli Figmo. To je skupna spletna aplikacija za oblikovanje vmesnika z dodatnimi funkcijami brez povezave, ki jih omogočajo namizne aplikacije za macos in windows. Plačilo bo enakovredno izvedeno v delnicah in denarju. Posel morajo odobriti še regulator ter delničarji družbe Adobe.

Drag, a strateški prevzem

Ob objavi te novice so delnice občutno izgubile na vrednosti. Razlog za to je najverjetneje trenutno zelo drag prevzem, saj bodo prevzeli Figmo po kar 50-kratniku letnega dobička. Ob tem ne gre za ravno najbolj časovno posrečen prevzem, enako velja glede vrednotenja. Strateško pa je videti ta prevzem odlično. Figma izrazito hitro pridobiva tržni delež na področju uporabniških vmesnikov. Treba je poudariti, da je Adobe v zadnjih dvajsetih letih opravil zelo premišljene prevzeme, ob tem so bili izredno učinkovit upravljavec prevzetih podjetij.

Iz te transakcije Adobe pričakuje, da se jim bo v prvem letu po koncu prevzema marža iz poslovanja znižala med 100 in 200 bazičnih točk. Uprava ocenjuje, da jim bo prevzem prinesel rast tudi na njihovih osnovnih področjih, zaradi boljše medsebojne povezanosti ključnih segmentov. Več informacij bo uprava razkrila na dnevu investitorjev naslednji mesec.

S prevzemi je Adobe postal vodilno podjetje na področju programske opreme za oblikovanje s svojima skoraj vsem znanima produktoma oziroma rešitvama Photoshop ter Illustrator. Oba sta del širšega Creative Cloud, ki se trži prek naročniškega modela in ne prek nakupa licence. Svojo platformo krepijo z novimi produkti in rešitvami, ki so najbolj iskani na področju tiskanja, digitalnih in videovsebin. Prehod na naročniški model prinaša precej prednosti za naročnike. Stroški so za naročnike občutno nižji kot pri starem modelu, ki je temeljil na nakupu programske opreme v vrednosti 1000 dolarjev. Mesečna naročnina je 10 dolarjev.

Zanesljiv krog strank

Njihove izrazite konkurenčne prednosti izhajajo iz visokih stroškov zamenjave za obstoječe uporabnike in mrežnega učinka – najbolj to velja za njihov segment digitalnih medijev (70 odstotkov celotnih prihodkov). Na drugi strani ima segment digitalnih izkušenj omejene konkurenčne prednosti, ki izhajajo le iz stroškov zamenjave, enako kot segment založništva.

Te konkurenčne prednosti potrjuje tudi prilagojeni donos na investirani kapital, katerega povprečje zadnjih treh let znaša 27,9 odstotka, pričakovanje za leto 2022 je 30,6 odstotka. Povprečje konkurence (Microsoft, Salesforce, Oracle in SAP) znaša 21,1 odstotka. Z rastjo obsega poslovanja se bo donos na investirani kapital le še povečeval.