Z novimi vlaganji ostajajo prvi za avtomobile

V Luki Koper so brez velike slovesnosti odprli pomembno pridobitev. Na tako imenovani kaseti 5A so pridobili nove površine za skladiščenje dodatnih 3500 avtomobilov. Gradbena dela je izpeljalo podjetje Kolektor CPG in so stala 5,3 milijona evrov, vrednost celotne naložbe je 7,3 milijona evrov. Povpraševanje po parkirnih mestih je v Luki tako veliko, da so nove površine povsem zasedli v manj kot dveh dneh.

S pridobitvijo se je koprsko pristanišče utrdilo kot največji terminal za avtomobile v Sredozemlju in peto največje pristanišče za pretovor avtomobilov v Evropi. Lani so jih pretovorili rekordnih 801.000, potujejo pa ti v vse smeri sveta; iz severno- in srednjeevropskih držav na ameriške trge, predvsem pa na Daljni in Bližnji vzhod ter v obratni smeri. Pet odstotkov je bilo električnih, ker jih bo v prihodnjih letih še precej več, je prav tem najprej namenjeno tudi novo skladišče, v katerem bodo po potrebi lahko postavili električne polnilnice.

Luka Koper ima zdaj 46.500 parkirnih mest za avtomobile.

Iz Luke so sporočili, da se je območje pristanišča z 282 hektarov povečalo za skoraj sedem hektarov, skladiščna kapaciteta terminala za avtomobile in ro-ro pa zdaj znaša 46.500 vozil. Toliko avtomobilov je lahko v istem trenutku na območju pristanišča.

»To je za naš terminal res velika pridobitev in jasen znak strankam in poslovnim partnerjem, da nadaljujemo razvoj in da nameravamo ohraniti primat na tej južni pretovorni poti, saj opažamo, da se vse več tovora, tudi avtomobilov, preusmerja iz severnoevropskih pristanišč skozi Koper. Še več bi se jih, če bi imeli ustrezno razvito infrastrukturo,« je dejal vodja avtomobilskega terminala Gregor Belič.

Avtomobili v Luki Koper, v Kopru, 4. januarja 2019. Foto Uroš Hočevar

Načrtujejo še dve

podobni površini

Novo skladišče so uredili na nekdanjih močvirnih površinah, ki so jih prej utrdili z materialom, izkopanim iz Škocjanskega zatoka, in od poglabljanja vplovnega kanala v prvi luški bazen. Kolektor CPG je na flišnat prekrivni teren vgradil geosintetik in tamponski sloj in površino v celoti asfaltiral. Poskrbeli so tudi za odvajanje meteornih vod, lovilce olj, vgradnjo 13 svetlobnih stebrov in s prestavitvijo luške ograje razširili carinsko območje.

V Kopru ohranjajo primat pri pretovoru avtomobilov v Sredozemlju.

Že prihodnje leto bodo začeli urejati še dve podobni skladiščni površini na kasetah 6A in 7A, ki skupaj merita 11,6 hektara. Prvo parkirišče bodo dokončali konec leta 2024, drugo predvidoma leto kasneje. V Luki upajo, da bo država čim prej zgradila avtocestni priključek na srminski vhod. Dobra plat novih skladišč je tudi, da so razmeroma blizu terminalu za promet ro-ro.

Napovedi za letos ne kažejo velike rasti pretovora.

Predsednica uprave Nevenka Kržan se je zahvalila vsem, ki so sodelovali pri projektu, in poudarila, da sta pospeševanje investicij in zaposlovanje dve prioriteti sedanje uprave. Lani so v Luki izpeljali le za 51 milijonov evrov naložb, nekaj manj od pričakovanj, zato bi morali v prihodnjih letih vsako leto investirati vsaj 70 milijonov, če bi hoteli uresničiti cilj 430 milijonov evrov naložb do leta 2030. Glede na letni načrt in ekonomske napovedi na svetovnem trgu Luka letos očitno ne bo dosegla tako lepih poslovnih rezultatov kot lani. Obrat se dogaja tudi pri pretovoru avtomobilov. Letni poslovni načrt predvideva, da naj bi jih pretovorili pet odstotkov manj, vendar Gregor Belič upa, da bodo prav s tovrstnimi naložbami in prepričevanjem strank o dobrem delu ohranili podoben pretovor. Pri tem pravi, da bo avtomobilski trg v prihodnjem obdobju zelo občutljiv in da kupcem prav kmalu spet ne bo več treba dolgo čakati na želene avtomobilske znamke.