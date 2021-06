Z rahljanjem ukrepov se polnijo tudi avtobusi

V nadaljevanju preberite še:

Za dejavnostjo prevoza potnikov v cestnem prometu je zahtevno leto. Podatki kažejo, da so jim epidemija in ukrepi za njeno omejevanje lani odnesli polovico ali več prihodkov. Z rahljanjem ukrepov se položaj izboljšuje, tako da je ponekod junija celo primanjkovalo avtobusov, a zlasti turističnih prevozov, ki so bili v času pandemije najbolj prizadeti, je še vedno malo.