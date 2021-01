Z vsakim valom več izzivov za podjetnike

V nadaljevanju preberite:

Vladni odloki o ustavitvi javnega življenja, prepovedi ali omejitve prodaje so načeli trg storitev. Statistični podatki kažejo, da so podjetja v storitvenih dejavnostih oktobra ustvarila 8,7 odstotka manj prihodkov kot isti mesec lani, pri čemer vladni ukrepi drugega vala začeli veljati zadnji teden oktobra. Razlike v panogah so velike, posameznim glede na podatke gre celo bolje kot lani.