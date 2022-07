Z zmanjšanjem dobav plina Slovenija nima težav

V nadaljevanju preberite:

»Poudarjamo, da kljub delnim redukcijam dobav zemeljskega plina iz Ruske federacije, ki so sicer prisotne že nekaj časa, družba Geoplin svojim odjemalcem zagotavlja nemoteno dobavo zemeljskega plina iz razpršenih virov in poti ter tako omogoča njihovo delovanje,« pravijo v Geoplinu. Pri tem dodajajo, da zemeljski plin iz Ruske federacije v Slovenijo priteka po več poteh in dobava ni neposredno odvisna zgolj od plinovoda Severni tok 1.