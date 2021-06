Za banko ING je domači trg najpomembnejši

V nadaljevanju preberite:

Bančna skupina ING skupina je nastala leta 1991 z združitvijo nizozemske Poštne banke in zavarovalnice NN. S serijo prevzemov so postali prisotni tudi na svetovnem trgu.

Leta 2008 jih je finančna kriza prisilila, da zaprosijo za državno pomoč. Prvi pogoj je bil, da ING loči svojo bančno in zavarovalniško dejavnost, kar je pomenilo, da je ING ostala samo bančna dejavnost. ING je vodilna banka po tržnem deležu tako na Nizozemskem kot v Belgiji, poleg tega ima nekaj digitalnih bank v Evropi in v Avstraliji.