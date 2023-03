Za financiranje digitalizacije je potrebna znatna likvidnost

V nadaljevanju preberite:

Velika podjetja, ki so bila uspešna pri projektu razpisa za digitalno preobrazbo, s polno paro izvajajo projekte. Ti so likvidnostno zelo zahtevni, saj morajo podjetja denar založiti. Če so dosegli razpisne cilje, dobijo povračilo. Ker gre za večmilijonske projekte, je v veliko primerih nujna finančna pomoč bank. NLB, denimo, je vedno pripravljena sodelovati pri financiranju projektov, ki pomenijo za podjetje rast, optimizacijo poslovanja in zeleno preobrazbo.