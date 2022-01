Za MLM šest domačih in tujih strategov ter skladov

V nadaljevanju preberite:

DUTB do sredine prihodnjega meseca pričakuje zavezujoče ponudbe za nakup mariborskega dobavitelja avtomobilski industriji MLM, so pojasnili v slabi banki. Po naših neuradnih informacijah so v drugi krog povabili šest ponudnikov, tako domačih kot tujih strategov in skladov.