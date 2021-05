Za nizkoogljičnost ključna elektrika in omrežja

Zemeljski plin bi moral ostati prehodno gorivo. FOTO: Roman Šipić/Delo

Jedrsko energijo tudi gospodarstvo vidi kot eno od možnosti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na današnji, četrti seji strateškega sveta za okolje pri GZS so se udeleženci strinjali, da morajo biti naložbe gospodarstva v prehod v podnebno nevtralno, krožno prihodnost izvedene v tem desetletju, kot to velja v drugih članicah EU. »Naložbe, ki bodo za prehod potrebne, bodo izjemno velike, zato bodo morale podprte tudi z javnimi sredstvi,« pravijo v GZS.Podnebno nevtralna industrija poleg novih tehnoloških procesov potrebuje tudi vir podnebno nevtralne energije. »Ta mora izvirati iz obnovljivih, nizkoogljičnih energetskih virov ali pa iz fosilnih virov z zajemom ogljika. Drugih možnosti ni. Še posebej ključna pri uvedbi večine novih tehnologij je zadostna oskrba z nizkoogljično elektriko. Pomembna bo vloga države pri gradnji infrastrukture za okrepitev električnega omrežja ter gradnji omrežij vodika in utekočinjenega ogljikovega dioksida,« pojasnjujejo.Ključna je tudi podpora za razvoj in raziskave, saj vse nove zelene tehnologije, ki bodo za ta prehod potrebne, še niso niti razvite do te mere, da bi bile dostopne na trgu., direktorica GZS - Zasavske gospodarske zbornice, je članom strateškega sveta za okolje predstavila investicijsko platformo GZS, v katero je trenutno vključenih 200 podjetij s 331 investicijami v vrednosti 2,8 milijarde evrov. Investicijska platforma predstavlja nabor naložb v gospodarstvu, ki imajo vpliv na povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, nova delovna mesta ali ohranjanje delovnih mest, predvsem pa prispevajo k prehodu v zeleno in digitalno.Strateški svet za okolje je na podlagi tega sprejel tri sklepe. Strateški svet podpira zeleni prehod, pri čemer opozarja, da mora Slovenija več sredstev nameniti za razvoj in raziskave za prebojne zelene tehnologije. Seznanjen je tudi z investicijsko platformo GZS, pri čemer je poudaril, da je njeno vsebino treba dopolnjevati in jo vključevati v ukrepe zelenega prehod države.Po tretjem sklepu pa naj predstavniki Slovenije, ki sodelujejo pri oblikovanju evropske uredbe o zeleni taksonomiji, podprejo vključitev uporabe zemeljskega plina in jedrske energije kot prehodnega, ogljično sprejemljivega goriva. Prav tako naj podprejo razvoj zajemanja ogljikovega dioksida.