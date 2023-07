Za obliko financiranja Jeka 2 je še prezgodaj

V nadaljevanju preberite:

Za zdaj ni znano niti to, ali bo druga jedrska elektrarna (Jek 2) sploh postavljena, niti to, koliko bo stala, vendar je sprejeta prostorska strategija in podpora vlade dala zalet različnim zamislim. Tudi o množičnem financiranju projekta, pri čemer naj bi po finskem vzoru sodelovala podjetja, po nekaterih zamislih pri nas pa tudi posamezniki, ki s prihranki na bankah zdaj realno izgubljajo denar. Za te razmisleke je še prezgodaj, menijo v Gen energiji, jih pa zanimanje veseli.