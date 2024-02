Za razvojne spodbude letos 672 milijonov evrov

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) bo letos s partnerskimi organizacijami zagotovilo 672 milijonov evrov razvojnih spodbud. Ministrstvo bo samo ali preko izvajalskih organizacij v letu ciljnim skupinam ponudilo 42 ukrepov v vrednosti 339 milijona evrov nepovratnih ali povratnih spodbud. Ukrepi bodo bodisi na novo objavljeni bodisi bodo v letu 2024 na voljo roki za oddajo vlog že objavljenih ukrepov.

Minister za gospodarstvo Matjaž Han je poudaril, da bodo vsa letošnja sredstva usmerjena v inovativnost, prebojnost, trajnost in dvig dodane vrednosti. »Dobro delujoče gospodarstvo je temelj vsake države in tudi storitev, ki jih ta zagotavlja za svoje državljane,« je dejal minister. Večina od 672 milijonov evrov naj bi prišla iz evropskih sredstev, preostala četrtina pa bodo proračunska sredstva.

spodbude MGTS Foto Zx Igd

Največ, kar 83 milijonov evrov bo namenjenih za prestrukturiranje premogovnih regij – Zagorja in Šaleške doline. Šport lahko računa na dobrih 65 milijonov evrov, kar je pet odstotkov več kot lani. Od tega bo skoraj polovica največ namenjena za sofinanciranje športnih objektov v prihodnjih dveh letih. Že ta petek pa naj bi bil objavljen Izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2024 – 2028 v vrednosti 9,2 milijona evrov.

Za podjetništvo bo na voljo skoraj 52 milijonov evrov, med drugim za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost, za spodbude malih vrednosti preko vavčerjev in za zagotavljanje podpore podjetnikom začetnikom.

Usihanje evropkih sredstev

Za raziskave in razvoj je predvidenih dobrih 38 milijonov evrov. Od tega naj bi šla večina za razvojne projekte, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanjih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost podjetij. Generalni direktor direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo Jernej Salecl je opozoril, da večina razvojnih sredstev prihaja iz EU in da bo teh v prihodnje vse manj, zato se bodo morala podjetja naučiti, da se bodo neposredno potegovala za ta denar, ki bo na voljo v okviru programov EU.

Med letošnjimi novostmi je tudi večji paket povratnih finančnih instrumentov za financiranje novih ter malih in srednjih podjetij.