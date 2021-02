Za sežanski logistični center se zanimajo tudi slovenska podjetja

Za začetek 400 delovnih mest

Tedi v Sežani načrtuje odprtje čez 400 delovnih mest. Z načrtovano zgraditvijo še preostalih dveh skladiščnih objektov, pa bi lahko to številko ltudi potrojili. FOTO: Go Asset

Priložnost za razvoj logistike

»Natančnejših časovnic za zdaj ne morem napovedati, saj je veliko odvisno od vseh soglasij, povezanih s prostorskim urejanjem na občinski in državni ravni. Lahko, da bomo začeli graditi že maja, lahko pa tudi šele oktobra,« pravi, predstavnik Go Asset, investitorja v logistični center na območju Sežane, kjer pa so že začeli pripravljalna dela. To bodo največje skladiščne površine v Sloveniji doslej. Prvi uporabnik pa bo nemški trgovec Tedi.»Nekaj smo imeli zamude zaradi pandemije, ki je zaustavila predvsem postopke pri upravnih organih, a to ne bo bistveno vplivalo na zagon projekta. Naložbe v logistiki se običajno raztegnejo na več let, « je povedal Buban. Kot je pojasnil, so se s projektom gradnje logističnega centra v Sežani – Log Center Adria - začeli ukvarjat leta 2018. Po načrtih naj bi ga odprli v prihodnjem letu. Od skupno blizu 33 hektarov zemljišč je za pozidavo predvidenih 26 hektarov, preostali del bo pretežno namenjen ureditvi zelenega pasu. V logistični center nameravajo vložiti prek 50 milijonov evrov.Sežanski projekt sestoji iz treh večjih proizvodno-logističnih objektov s pripadajočo infrastrukturo. Končni uporabnik prvega objekta bo veriga trgovin Tedi, ki bo iz Sežane oskrbovala trga srednje in jugovzhodne Evrope. Za druga dva objekta še iščejo stranke, pogovarjajo pa se tako s slovenskimi kot tujimi podjetji. »Ogledovali smo si različne projekte in lokacije v Sloveniji, ne le v Sežani in Mariboru. To, da so se pri Tediju odločili prav za to lokacijo, pa je bilo nazadnje odločilno,« je pojasnil Buban. »Gre za najbližjo lokacijo koprskemu pristanišču, kjer je mogoče zgraditi tako velik logistični center, ki je tudi na presečišču pomembnih prometnic,« omeni. Na vprašanje, ali ga skrbi gradnja drugega železniškega tira med Koprom in Divačo - na katerega predvidoma računajo -, je Buban odgovoril, da to na njihove načrte ne vpliva. Bodo pa zagotovo z zgraditvijo drugega tira imeli od tega koristi. Tedi v Sežani načrtuje odprtje čez 400 delovnih mest. Z načrtovano zgraditvijo še preostalih dveh skladiščnih objektov, pa bi lahko to številko tudi potrojili.Dunajska družba Go Asset poleg sežanskega logističnega centra načrtuje tudi skladiščne površine v Mariboru, kjer bodo z deli na šest hektarov velikem zemljišču začeli prihodnje leto. Investirajo tudi v Avstriji in na Slovaškem, osredotočajo pa se na razvoj nepremičnin na področju logistike in maloprodaje.»To, da prihajajo veliki tuji igralci, je vsekakor dobro za promocijo in razvoj logistične panoge v Sloveniji. Na ta način bodo zagotovo prišli še drugi,« je ocenil, predsednik Slovenskega logističnega združenja. Po njegovih besedah je prednost globalnega igralca - kot je Tedi - ta, da ima že cilj, kam bo blago prodajal. »Če upoštevamo prihodnjo zgraditev drugega železniškega tira med Koprom in Divačo, je to območje, kjer bodo tu vse povezave kot bi po teoriji za dober logistični center morale biti,« je pripomnil. »Gradnja logističnega centra v Sežani je vsekakor priložnost. Nekateri bodoči uporabniki tega centra namreč že uporabljajo naše pristanišče,« pa pa so sporočili iz Luke Koper.