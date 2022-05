Za trgovino je bil čas korone ekstremno težko obdobje

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

»Sportina je imela težave že pred korono, zdaj pa se zdi, da se bodo te težave uredile,« pravi Toni Pugelj, direktor Aleje, kjer je Sportina partner. V trgovini so polne police nujne, še dodaja. Sportina, trgovec z oblačili, je sicer nedavno prešla v last KF Financ Distressed in NLB.

Nakupovalno središče Aleja upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. SES trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v centralni, južni in vzhodni Evropi. Ob drugi obletnici Ljubljanske Aleje – ta se z nizom dogodkov začne v četrtek – smo se pogovarjali z direktorjem Aleje Tonijem Pugljem.

Epidemija covida-19 je v mirovanju. Kaj to pomeni za vas?

Moje osebno mnenje je, da še ni končana. Med epidemijo je prišla ukrajinska kriza, pa smo nanjo kar pozabili. Še vedno smo imeli po dva tisoč okuženih na dan.

Kaj ste se v Aleji naučili v dveh letih epidemije?

Za trgovino je to bilo ekstremno težko obdobje. V tem obdobju smo bili deloma zaprti. Popolnoma sicer ne, ker naši partnerji prodajajo stvari za sprotno uporabo, del trgovin pa je bil popolnoma zaprt. Gostinstvo, ki je za nas pomembno, je bilo zaprto 180 dni. Ljudje pridejo, se družijo, kaj dodatnega kupijo. Naši koncepti so bili zaustavljeni. To obdobje smo prebrodili, prostore imamo oddane. V celotni Sloveniji imamo morda na voljo tri ali štiri prostore. Te so zapustili najemniki zaradi svojih težav, spremembe koncepta, in so se umaknili s trgov. Ponosni smo, da smo skupaj s z najemniki to obdobje prebrodili.

Trenutno najbolj šepata področji tekstil in čevlji. Razlogov je več. Delež kupcev se je preselil na internet, ti nakupi gredo v tujino. Podobno kot v drugih panogah ima tekstil težavo z dobavami. Zdaj se naroča za poletje prihodnje leto. Tu je vprašanje prenizkih količin, z materiali so težave. Trgovci nimajo na zalogi vseh številk, to je prinesla kriza zaradi covida. Ta branža ni odzivna, ne morejo v trenutku pridobiti dodatnih količin.

Kaj je ostalo, kaj se je spremenilo?

Čistoča je bila že prej pomembna, zdaj pa je še veliko bolj. Dezinfekcija bo ostala na vhodih, tudi prezračevanje. Včasih smo zrak obnavljali, zdaj pa ves sveži zrak vpihujemo. To bo ostalo kot standard.

Ali imate občutek, da ljudje radi trošijo, da se radi družijo?

Ljudem manjka druženje. To vidimo tudi znotraj našega podjetja, še bolj pa zunaj. Človeška bitja potrebujemo družabnost, jaz osebno se rad družim.

Aleja se je prvi dve leti borila z delnim zaprtjem zaradi covida. FOTO: Jure Eržen

Gotovo ne bomo vsako leto pripravljali takšne rojstnodnevne zabave, s toliko brezplačnimi dogodki in toliko vrhunskimi izvajalci. Vendar to razumemo kot neke vrste odprte, ki ga nismo mogli organizirati. Zabava bo namenjena našim obiskovalcem, v zahvalo, da so dve leti z nami. Tudi partnerjem, ki so z nami. Objekti brez najemnikov so samo kup betona. Treba je vedeti, da se je veliko trgovskih površin med epidemijo sprostilo.

So se spremenili tudi kupci? Kako?

Seveda. Slovenski kupec je zahteven. Zelo pazi na ceno. Informacije išče na internetu, potem pa kupi pri tistem, ki je najcenejši za primerljivo kakovost. Pomembno je tudi, da kupcu ponudimo dodatne storitve. K nam družine pridejo s kolesi, otroci se igrajo v parku, starši pa gredo po nakupih, na kavo. Prostor ponuja več, imamo aktivno streho, pozimi smo imeli ledeno ploščo. Poleti bomo imeli trampolin, koncerte.

Kako na vas vplivata dve veliki gradbišči stanovanjskih stavb v soseščini?

To je super, mi smo zadovoljni. Corwinovi bloki bodo spomladi že vseljeni, drugi dve stolpnici pa po napovedi konec prihodnjega leta. To bodo naši novi kupci, ki bodo prišli po osnovne potrebščine kar k nam. Na naš center peš gravitira tri do štiri tisoč ljudi, zato je tako dolgo trajal boj za to lokacijo, ki je hkrati na avtocesti. Lokacija je izjemna.

Kaj si obetate od novih lastnikov Sportine?

Za nas je to pomembna informacija. Sportina je imela težave že pred korono, zdaj pa se zdi, da se bodo te težave uredile. Delujejo v težki panogi, trgovine niso bile založene. Z novim lastnikom bodo police polne. Če ta trgovina deluje, to potegne naprej tudi druge trgovine. Če v največji trgovini ni izbire, je to za nas slabo. Police morajo biti polne. Pri nas imamo znamke, ki niso dostopne povsod. Zato se veselimo.

So se najemniki

spremenili?

Zelo malo fluktuacije smo imeli, ker smo najemnikom pomagali prebroditi težje čase. Po vsej Sloveniji smo imeli 15 menjav. Koncepti ne zdržijo, nekateri so šli v tujini v likvidacijo.

So pa tudi dobri primeri ...

Teta Frida je, denimo, zanimiv koncept, mi smo mu pomagali pri razvoju. Poslovalnico so imeli v Mariboru. Najprej smo se pogovarjali, potem pa so prišli k nam v Maribor – to je bila uspešna zgodba –, potem Celje in Ljubljana. Imajo dobro zgodbo, ki vse to žene. Kavarna s torticami nima možnosti, da bi uspela.