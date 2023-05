Za uspeh v kriznih časih so ključne prave prioritete

Postavitev ustreznih prioritet in osredotočenje na njihovo uresničitev sta ključ do uspeha v kriznih razmerah, je bilo eno glavnih sporočil mednarodne konference o kriznem menedžmentu v organizaciji blejske poslovne šole (IEDC), na kateri se zbralo več kot 400 udeležencev iz 27 držav.

V kriznih časih so nujne naložbe v dolgoročno konkurenčnost, zato so na Finskem sredi krize v začetku 90. let investirali v izobraževanje, raziskave in razvoj. Med krizo ne moreš gledati na kratkoročne dosežke, ker so na kratek rok slabi, pač pa se je treba osredotočiti na dolgoročni uspeh. Kriza je zato lahko tudi priložnost za hitre in velike spremembe, ključno pa je, da temu prilagodimo svojo strategijo, imamo ustrezen koncept in prioritete, je povedal nekdanji finski premier Esko Aho.

Po njegovih besedah pri tem tudi ne gre računati na podporo javnosti, saj spremembe zahtevajo prevzemanje tveganj in potrpljenje. Aho, ki je bil kasneje tudi med vodilnimi v korporaciji Nokia, je izpostavil tudi pomen investicij v razvoj, denimo v polprevodnike in inovacije, Evropa pa po njegovem za uspešno tekmovanje na globalni ravni potrebuje tudi enotni digitalni trg.

Svojo zgodbo je predstavil uspešni hrvaški podjetnik Mate Rimac, ustanovitelj družbe Rimac Automobili, ki se je v 15 letih prebil v sam svetovni vrh kot proizvajalec superzmogljivih električnih avtomobilov. Kot je dejal, je začel iz nič, ni imel česa izgubiti in je bil v prvih desetih letih večkrat na robu bankrota, zdaj pa sodeluje z največjimi svetovnimi avtomobilskimi znamkami. Svoje podjetje je obdržal na Hrvaškem, kljub temu da mu tamkajšnje okolje ni bilo naklonjeno in ni imel podpore države, dostopa do kapitala in dobavnih verig. Njegovo podjetje se zdaj širi, gradijo razvojno središče in iščejo lokacijo za novo, še večjo tovarno. Pri tem je 35- letni podjetnik vlade pozval, da še več investirajo v izobraževanje in ustvarijo razmere, ki bi pritegnile mlade talente iz tujine.

Lažje je, če začneš vladati v krizi, saj so tedaj ljudje bolj pripravljeni prisluhniti in sodelovati, je na konferenci povedal premier Robert Golob. Po njegovem je enostavno biti osredotočen pri vodenju podjetja, ostati zbran v politiki pa je povsem druga stvar in je mnogo mnogo težja. »Zato je ostati osredotočen pri določanju prioritet najpomembnejša naloga.« Po njegovih izkušnjah tudi ni pametno sprememb napovedovati vnaprej, saj to v javnosti ustvarja prevelika pričakovanja. Zato je treba delati majhne korake in vedno dokazovati, da veš, kaj delaš, je dejal premier, ki je prepričan da je njegova velika prednost, da je pozitiva oseba in pričakuje, da se bo ta pozitivna naravnanost prej ali slej prelila na večino populacije.