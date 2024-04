Za zagotavljanje kadra za farmacevtsko industrijo je nujna nova stavba fakultete

V nadaljevanju preberite:

Slovenska farmacevtska industrija, ki je v naložbenem zagonu, bo v nekaj letih potrebovala več sto novih strokovnjakov. To je izziv tudi za izobraževalni sistem, denimo ljubljansko fakulteto za farmacijo. Več kot polovica njenih študentov se zaposli v industriji, medtem ko je evropsko povprečje okoli deset odstotkov.

To kaže na pomembnost farmacevtske panoge v Sloveniji. Na fakulteti za farmacijo vpis povečujejo z začasnimi ukrepi in upajo na čim hitrejšo izgradnjo nove stavbe za fakulteto, pove predstojnik Katedre za klinično biokemijo in nekdanji dekan fakultete Borut Božič.