90 milijonov evrov vredna investicija za 200 delovnih mest

Sandoz je v Ljubljani napovedal pomembno naložbo za vzpostavitev najsodobnejšega centra za razvoj podobnih bioloških zdravil. Novi center, ki bo zgrajen do leta 2026, bo pomagal odgovoriti na globalno naraščajoče povpraševanje po podobnih bioloških zdravilih in prispevati k dolgoročni vzdržnosti zdravstvenih sistemov po vsem svetu, so sporočili iz Sandoza. Novi objekt bo zgrajen na zemljišču Lajovic Tube, ki je v bližini upravne stavbe Sandoza.

»Napreden, visoko avtomatiziran in digitalno integriran objekt bo ključna Sandozova lokacija za celovit razvoj podobnih bioloških zdravil, ki skupaj z naložbo v Lendavi Slovenijo postavlja na zemljevid pomembnih evropskih razvojno-proizvodnih vozlišč za podobna biološka zdravila. Sandoz z njim utrjuje vodilno vlogo pri preskrbi bolnikov s podobnimi biološkimi zdravili,« še sporočajo iz Sandoza.

Švicarji radi vlagajo v Slovenijo

Kot smo poročali, Sandoz po ločitvi od Novartisa nadaljuje naložbe v Sloveniji, v Slovenijo pa vlaga tudi Novartis. Švicarski farmacevti poudarjajo, da raje vlagajo v Slovenijo kot Nemčijo. »Prihodnji teden bo Sandoz položil temeljni kamen za 90 milijonov evrov vredni razvojni center, ki bo prinesel 200 delovnih mest. Investicija v Lendavi pa poteka nemoteno. Čakamo na soglasje evropske komisije, ker smo priglasili državno pomoč,« je dejal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Povedal je, da so se na sestankih s predstavniki Novartisa in Sandoza seznanili z njihovimi načrti. Ti so poudarili prednost slovenskega investicijskega okolja, predvsem ekonomsko in politično stabilnost, usposobljenost kadra, kakovost bivanjskega okolja, je za Delo povedal Han.