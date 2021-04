Začenja se dražba slovenskih frekvenc za 5G

V nadaljevanju prebeite:

Kako in do kdaj bo potekala dražba? Kakšna je izklicna cena? Kdo se je prijavil na dražbo? Kako so operaterji pripravljeni na dražbo? Kdaj bomo začeli uporabljati storitve? Ali operaterji že zdaj ponujajo omrežje 5G? Katere prednosti prinaša 5G? Kdo so ponudniki opreme za omrežje 5G? Kako vlada blokira Huawei?