Začenja se vrtanje prvih treh predorov

Delavci Kolektorja CPG in dveh turških podjetij bodo v ponedeljek začeli kopati.





Dolina Glinščice zaradi utesnjenosti onemogoča delo več gradbenih ekip, zato nastajajo majhne zamude. Foto Jure Eržen

Turški delavci prinašajo napredek Orehku

Enomesečna zamuda na začetku del in napovedi podražitev.

Gradnja nove železniške proge med Divačo in Koprom se po vseh pripravljalnih delih zdaj začenja zares, saj bodo delavci Kolektorja CPG v ponedeljek zakopali najprej na koprski strani v 3800 metrov dolg predor T8, delavci turških podjetij Yapi Merkezi in Özaltin pa v 1163 metrov dolg T7, prav tako na koprski strani. Vse kaže, da bodo že čez približno dva tedna toliko globoko, da bodo v skladu s starimi običaji namestili in blagoslovili kip sv. Barbare, zavetnice rudarjev in graditeljev predorov.Uresničevanje enega največjih strateških projektov države v tem desetletju se začenja z nekajtedensko zamudo, saj so ob uvedbi v delo začetek vrtanja predvideli sredi avgusta. Zamuda je predvsem posledica premagovanja številnih administrativnih, tehničnih priprav, deloma tudi epidemije covida-19 in seveda oblikovanja delovnih ekip. Izvajalci morajo postopoma zagotoviti delovne skupine za 14 napadnih mest kopanja predorov, in to v treh izmenah. Ko bodo dela v polnem zamahu, bo na gradbiščih več kot tisoč delavcev, zdaj jih je šele približno tretjina. Večina delavcev je pri gradnji viadukta Glinščica in še pri pripravljalnih delih, medtem ko bodo v ponedeljek odprli tri napadna mesta na koprski strani in čez deset dni še dve pri kopanju predora T1. Druga bodo odprli v prihodnjih mesecih.Ena od ovir za hitrejši potek del je položaj pri gradnji viadukta Glinščica. Ta sicer poteka v skladu s pogodbo, toda že oddaja del in podpis pogodbe sta se zavlekla zaradi revizijskih postopkov. Nekaj časa pa je vzelo še odkritje večje kraške jame na mestu enega od opornikov viadukta, zaradi česar so morali viadukt preprojektirati in namesto plitvega zastaviti globoko temeljenje s šestimi piloti premera 150 centimetrov. Nemoteno bodo iz doline Glinščice kopali v predor T1 in v predor T2 šele, ko bo viadukt Glinščica toliko zgrajen, da se bodo lahko umaknili njegovi graditelji, torej šele konec leta. Generalni direktor 2TDKsi prizadeva, da bi se kopanje predorov v Glinščici začelo prej, vendar to zahteva precej usklajevanj med izvajalci in investitorji.Še letos se bo začela gradnja viadukta Gabrovica (pod viaduktom Črni Kal). Tudi tega je projektiral inženir. Za viadukt Vinjan, ki bo povezoval T7 in T8, pa načrtujejo spremembo projektne dokumentacije, saj so v 2TDK ugotovili, da je bil projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja pomanjkljivo pripravljen, ker ni upošteval, da je na gradbenem območju plazovita hribina. Gradnja bi lahko sprožila sicer mirujoči plaz.Pavle Hevka trdi, da bo večina del dobila velik pospešek v letu 2022, ko se bo začela tudi gradnja štirih manjših predorov nad Osapsko dolino.Večina postojnskih svetnikov je podprla postavitev začasnega delavskega naselja za turške delavce v Orehku (proti je glasoval zgolj eden). Razumeli so, da to ne bo delovno taborišče, kot so želeli prepričati posamezni nasprotniki tujih delavcev. Prav tako so razumeli, da je bilo območje doslej ekološka grožnja in sramota za kraj, ki so ga turški delavci zdaj počistili. Predvsem pa, da bodo v zameno za nekajletno gostoljubje Orehku zgradili in podarili kanalizacijo in čistilno napravo. V tem naselju bo stanovalo kakih 450 turških in drugih delavcev. Yapi Merkezi in Özaltin imata trenutno na terenu 123 delavcev, od tega 68 turških in 55 slovenskih ter drugih delavcev. Med vodilnimi delavci za turško podjetje so tudi tri ženske. Vodja gradnje predorov je inženirka, geološke raziskave pa vodita dve inženirki geologije.Pavle Hevka je ob začetku gradbenih del opozoril tudi na hitro rast cen gradbenega materiala v zadnjem letu, predvsem železa, bakra, barvnih kovin in drugega materiala. Nastajajo pa tudi zamude pri dobavah blaga. Zakon dovoljuje podražitve tudi za že sklenjene posle (kjer so bile postavljene fiksne cene), če je rast cen višja od deset odstotkov. To lahko prinese samodejno podražitev celotnega projekta drugega tira.