Zakaj centralne banke še naprej tiskajo?

Marsikdo, ki je dejaven na socialnih omrežjih, verjetno že nekoliko pogreša »slavne« čivke bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Zaznamovali so jih ostra komunikacija s svetom, javno pranje umazanega perila in razkrivanje ameriške ekonomske strategije, na primer vzpostavitev carin na kitajsko blago.



Verjetno bi si mislili, da bo ob izvolitvi Joeja Bidna sledila vsebinska sprememba politike, kar se je na različnih ravneh tudi zgodilo. Zdi pa se, da se ohlajanje odnosa med največjima svetovnima velesilama nadaljuje. Zdaj je to samo bolj v ozadju.