Zamrznitev cen goriv je drago darilo volivcem

Ena prvih nalog nove vlade bo umiritev cen, pri tem pa so kar zajetni stroški že nastali. Cene pogonskih goriv so zdaj zamrznjene do 10. avgusta, kar bo opazno poglobilo letošnji proračunski primanjkljaj. Ni nujno, da bo tako tudi ostalo, možnosti umirjanja cen je več. A izziv Slovenije je v tem, da lahko nadzoruje le zadnji del prodajne verige, rekordni dobički pa se kujejo v črpanju in predelavi.