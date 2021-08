Žanjejo sadove promocije tradicionalnih izdelkov

Družba veliko rast dosega na azijskem trgu, zaradi prodaje prek spleta. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

V družbi Beiersdorf, ki jo poznamo predvsem po izdelkih nivea, so si ob objavi poslovanja v prvi polovici letošnjega leta oddahnili.Kozmetična industrija, ki je na globalni ravni po oceni McKinseyja vredna 500 milijard evrov, je lani občutila posledice zaradi covida-19, za skupino Beiersdorf je malo več kot sedem milijard evrov ustvarjenih prihodkov od prodaje pomenilo skoraj šestodstotni upad. Vrednost delnice, ki je poleti 2019 dosegla najvišjo vrednost v zgodovini (115 evrov), je na začetku letošnjega leta padla na najnižjo raven po letu 2017 (82 evrov), po predstavitvi letošnjih polletnih rezultatov pa je spet presegla mejo sto evrov (106).Poročajo o 16-odstotni rasti prodaje na medletni ravni, ki je tako že presegla vrednosti pred krizo zaradi covida-19. Za kar 28 odstotkov več prihodkov so ustvarili v segmentu izdelkov pod blagovno znamko Tesa, ki pa predstavlja manj kot desetino prometa družbe in ima popolnoma drugačne stranke kot kozmetična linija.»Rezultat kaže, da je naša nova strategija prava,« je povedal, ki je na stolček izvršnega direktorja družbe sedel maja letos. Z njo se osredotočajo na linijo kozmetike, med prioritetami so digitalna transformacija, ki ji bodo namenili 300 milijonov evrov – s prisotnostjo v eni najpomembnejših spletnih trgovin v Aziji velik delež rasti prodaje izvira prav z azijskih trgov.Poleg tega v strategiji poudarjajo še trajnost in internacionalizacijo. Letos so trgu ponudili prve izdelke z ničelnim okoljskim odtisom, do začetka prihodnjega leta bo tako delovala njihova proizvodnja v Berlinu, v naslednjih letih pa vse Beiersdorfove proizvodne enote.Zdi se, da je podjetje, ki pričakuje, da bo letošnje leto končalo z desetodstotno organsko rastjo, s prihodom Vincenta Warneryja izbralo pravo taktiko, piše Reuters. Njegova strategija je krepiti naložbe v tradicionalne izdelke, ki jih imajo potrošniki za samoumevne. Za stroške marketinga in prodaje so v prvi polovici letošnjega leta namenili znesek v vrednosti tretjine prihodkov od prodaje.