Trenutno pomanjkanje delavcev je priložnost za višje plače

V nadaljevanju preberite:

V zadnjem obdobju zaposleni delodajalce soočajo s konkurenčnimi ponudbami za zaposlitev. Delavci slednje uporabijo za pogajanje o višji plači pri obstoječem delodajalcu, čeprav ni nujno, da si nove zaposlitve sploh želijo. Kot pojasnjujejo kadrovski strokovnjaki, se to nenehno dogaja, zaradi velikega pomanjkanja kadra pa se je v zadnjem letu vendarle okrepila pogajalska moč zaposlenih. Ti se v trenutnih razmerah zavedajo, da jih podjetja potrebujejo, delodajalci pa že čutijo pritisk za zvišanje plač.

Kako aktualne razmere komentirajo kadrovski strokovnjaki in kako trg dela dojemajo iskalci zaposlitve? Zakaj smo v času pandemije začeli drugače gledati na svoje službe in katere so potencialne rešitve za pereče pomanjkanje delovne sile? Se nam obetajo spremembe?