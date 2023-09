Zaupajo jim priznani svetovni spletni trgovci

Vsak spletni kupec si lahko prilagodi dostavo svojim individualnim željam. Pošta Slovenija ima največjo paketno logistično mrežo, ki obsega skoraj 1200 prevzemno-oddajnih mest. V teh dneh se še dodatno širijo, tako da se bodo približali kar okoli 1600 točkam.

Ivana Vrviščar kot članica poslovodstva Pošte Slovenije vodi segment prodaje, marketinga, poštnega omrežja in logistike. Ima več kot dvajset let izkušenj v korporativnih in mednarodnih okoljih različnih industrij, na področju prodaje, marketinga, razvoja in učinkovitosti poslovanja, nabave, distribucije in logistike.

"Kar 78 odstotkov slovenskih spletnih kupcev poudarja zanesljivost in zaupanje kot odločilna razloga za izbor dostavne službe." FOTO: Pošta Slovenije

Priča smo neverjetnemu porastu spletnih nakupov in posledično tudi paketne dostave. Kako hitro ste se morali prilagoditi novim nakupovalnim navadam Slovencev? Kateri so bili glavni izzivi in katere glavne spremembe, ki ste jih morali uvesti v tem obdobju?

Z naglim porastom spletnega nakupovanja v zadnjih letih so se precej spremenile tudi nakupovalne navade in temu se v želji, da ustrežemo individualnim željam in potrebam naših strank, ves čas prilagajamo z optimizacijo in digitalizacijo procesov na vseh korakih. Z največjo paketno logistično mrežo zagotavljamo dostavo kamor koli, obenem pa naši zavzeti zaposleni s svojo neutrudnostjo iz dneva v dan poskrbijo, da so paketi v najkrajšem času v rokah naših strank. Z največjim številom svojih dostavljavcev pošiljke dejansko dostavimo kamor koli. Po kakovosti prenosa pošiljk smo prav v vrhu evropskih držav, saj je bilo denimo julija po podatkih neodvisnih zunanjih meritev kakovosti prenosa pisemskih pošiljk v notranjem prometu, ki jo izvaja neodvisna institucija Quotas GmbH, kar 97 odstotkov prednostnih pisemskih pošiljk prenesenih v enem delovnem dnevu.

Skladno s tem trendom se je nedvomno povečalo tudi sodelovanje s podjetji, torej s ponudniki spletnih nakupov. Zakaj se vedno več ponudnikov odloči ravno za Pošto Slovenije?

Z našimi poslovnimi partnerji gradimo dolgoročni odnos, ki temelji na spoštovanju, zanesljivosti in osebnem pristopu. Naša naloga je, da jim pomagamo nadgraditi njihove konkurenčne prednosti in pozitivno prispevati k celoviti izkušnji strank ter da jim lahko učinkovito in uspešno pomagamo uresničevati njihove vizije in biti del odlične uporabniške izkušnje njihovih strank. Pri tem smo zelo uspešni, saj velika večina kupcev oziroma kar 88 odstotkov za dostavo izbere prav Pošto Slovenije, če spletni trgovci omogočajo izbiro dostavne službe že v procesu spletnega nakupa. Priznani spletni trgovci nam zaupajo in so zelo zadovoljni s kakovostjo naših storitev. Po podatkih in rednih meritvah enega izmed desetih največjih evropskih spletnih trgovcev dosegamo odlične rezultate v dostavi in po mnenju njegovih kupcev eno najvišjih ocen (NPS) med vsemi njihovimi partnerji za dostavo po Evropi.

Ivana Vrviščar FOTO: Pošta Slovenije

Kar 78 odstotkov slovenskih spletnih kupcev poudarja zanesljivost in zaupanje kot odločilna razloga za izbor dostavne službe. Zaradi slabe uporabniške izkušnje se namreč kupec preprosto ne vrača v spletne trgovine, ki ne zagotavljajo zanesljive dostave. Zagotovo je ena izmed prednosti, da dosegamo zavidljivo raven uspešnosti dostave; 99 odstotkov paketov lahko namreč stranke prevzamejo naslednji dan. Ne nazadnje temu v raziskavah zadovoljstva strank pritrjujejo tudi prejemniki paketov, saj jih kar 97 odstotkov izkušnjo dostave ocenjuje kot odlično.

Prav dolgoletna prisotnost na našem trgu je verjetno ena vaših glavnih konkurenčnih prednosti. Kje še vidite vaše glavne konkurenčne prednosti na področju paketne dostave?

Imamo največjo paketno logistično mrežo, ki obsega skoraj 1200 prevzemno-oddajnih mest, in to mrežo v teh dneh po vsej Sloveniji še dodatno širimo, tako da se bomo približali kar 1600 prevzemnim točkam. Načina dostave ne pogojujemo in ne določamo mi, kot to večinoma počnejo drugi ponudniki. Izbiro lokacije dostave tako v celoti prepustimo vsakemu uporabniku posebej, ki lahko izbira med dostavo na domači naslov, na pošto, na delovno mesto, na dogovorjeno mesto, v paketomat, paketnik ali na bencinski servis. Zavedamo se, da življenjski slog uporabnikov vpliva na njihove različne preference pri prevzemu paketov, in to vedno upoštevamo. Omogočamo tudi ponovno brezplačno dostavo in dostavo na izbrani datum.

Ne nazadnje temu v raziskavah zadovoljstva strank pritrjujejo tudi prejemniki paketov, saj jih kar 97 odstotkov izkušnjo dostave ocenjuje kot odlično.

Kako ste v zadnjih letih izboljšali uporabniško izkušnjo na področju paketne dostave? Danes lahko prejemnik celo izbere, kje bo sprejel svojo pošiljko…

Naše stranke z aplikacijo Pošte Slovenija Moja dostava – moja izbira vedno večkrat uporabijo možnost preusmeritve paketa v zadnjem trenutku. Tudi ko je njihov paket že tako rekoč na poti k njim. Vsak lahko izbere tisto možnost, ki mu v danem trenutku najbolj ustreza. Izbiro lokacije dostave tako v celoti prepustimo vsakemu uporabniku posebej, ki lahko izbira med dostavo na domači naslov, na pošto, na delovno mesto, na dogovorjeno mesto, v paketomat, paketnik ali na bencinski servis.

Izbira pravega partnerja v dostavi je pomembna v poslu. Obiščite posta.si/poslovno/spletne-trgovine/prednost-v-spletni-prodaji.

Kaj pa, če se zelo mudi?

V Pošti Slovenije že vrsto leto ponujamo storitev Hitre pošte, ki pomeni dostavo v nekaj urah. Kadar se zelo mudi ali gre za dostavo posebnega, občutljivejšega blaga, vsem strankam, spletnim trgovcem zagotavljamo tudi izredno hitro dostavo, ki jo merimo v urah, včasih že tudi minutah. Pošiljke brezplačno prevzamemo na naslovu stranke v 30 minutah in jih vročimo v 1 uri na območju Ljubljane, v 2 urah v večjih mestih in v 4 urah v vseh drugih krajih po državi. Namesto strank opravimo tudi zamudne poti, kot so opravki na uradih, sodiščih, v bankah, agencijah.

Enostavno vračilo ponesrečeno kupljenega blaga gotovo cenita obe strani. Katere rešitve zagotavljate na tem področju?

Dejstvo je, da so se nakupovalne navade v zadnjih letih zelo spremenile. V spletnih trgovinah si stranke pogosto izberejo več izdelkov, kot so jih pripravljane obdržati, pri oblačilih tudi več različnih konfekcijskih številk za posamezen kos, ki ga izberejo. Kupljena oblačila in obutev lahko pomerijo tudi v garderobnih kotičkih v več kot 70 poštnih poslovalnicah po Sloveniji ter v primeru neustreznosti izdelka takoj uredijo vračilo. Tako lahko z enim obiskom poštne poslovalnice opravijo vse – hkrati preverijo ustreznost kupljenega izdelka in izvedejo morebitno vračilo spletnemu trgovcu. Vračila so posledično že neke vrste del spletnega nakupovanja. Po raziskavah je na letni ravni takšnih vračil spletnih nakupov od 8 do 9 odstotkov. Seveda si kupci želijo enostaven postopek vračila, kar jim omogočamo na več kot 480 poštah in 210 bencinskih servisih Petrola. Za spletne kupce je na voljo enostavna rešitev za vračilo nakupov – Easy return solution. Na paket nalepijo izpolnjeno paketno spremnico za vračilo, ki so jo prejeli od spletnega trgovca, lahko pa jo tudi izpolnijo na spletu, natisnejo in nalepijo na paket. Nato paket oddajo na enem izmed številnih oddajnih mest.

FOTO: Pošta Slovenije

Tako končni kupci in podjetja, ki z vami sodelujejo, pričakujejo enostavne, zanesljive in varne načine plačevanja dostavljenega blaga. Kakšne so vaše rešitve?

Od spletnih kupcev v tujini se slovenski spletni kupci razlikujejo tudi po tem, da skoraj polovica raje poravna odkupnino paketa ob prevzemu oz. dostavi. Lani smo tako opremili kar 1600 pismonoš s prenosnimi POS-terminali, da lahko skoraj vsem gospodinjstvom v državi omogočamo varno in priročno plačilo po povzetju.

Zavedamo se, da življenjski slog uporabnikov vpliva na njihove različne preference pri prevzemu paketov, in to vedno upoštevamo. Omogočamo tudi ponovno brezplačno dostavo in dostavo na izbrani datum.

Prihodnost dostave paketov bo verjetno usmerjena v še večje udobje in hitrost tako za spletnega trgovca kot za končnega prejemnika paketa. Kakšni so načrti Pošte Slovenije glede prihodnosti? Imate že v načrtu kakšne novosti?

V Pošti Slovenije skrbimo za razvoj na vsakem koraku. Kot sem že omenila, v teh dneh še dodatno širimo mrežo alternativnih mest prevzema pošiljk za stranke, ki si želijo izbrati dostavo v paketomate. Prav tako razvijamo digitalne rešitve, ki na prvo mesto postavljajo zahteve in želje ljudi. Trenutno razvijamo aplikacijo MojaPošta, ki bo uporabniku ponujala neposredno upravljanje pošiljk, sledenje, spremljanje vračila spletnih nakupov, naročilo prevzema pošiljke na domu, določitev priljubljenega načina dostave ali varne dogovorjene lokacije dostave. Na voljo bo tudi pohitritev vseh carinskih postopkov in različnih načinov plačila obveznosti. Zavedamo se, da je digitalizacija poslovanja dandanes nuja. Predvsem mlajša generacija je generacija popolne digitalizacije. Za te uporabnike je ključno, da so storitve na dosegu roke, kjer koli in kadar koli. Praktičnosti digitalnih storitev pa se vedno bolj zaveda tudi starejša populacija. Ves čas razvijamo inovativne rešitve s področja brezogljične logistike, digitalne preobrazbe, agilne logistike in avtonomnih operacij, vse s pomembnim ciljem trajnostnega razvoja, ki je za naše poslovanje izjemno pomemben.

Preverite, kako vam lahko še pomagamo na: posta.si/poslovno/spletne-trgovine/prednost-v-spletni-prodaji. Pošljite nam povpraševanje, da najdemo najučinkovitejšo rešitev za vas.

Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije