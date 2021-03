Zavarovalnica Triglav predlaga izplačilo dividend

Uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bosta na skupščini družbe predlagala delničarjem izplačilo 1,7 evra bruto dividende na delnico.»Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bosta predlagala letošnji skupščini delničarjev, da se del bilančnega dobička uporabi za izplačilo dividend, v kolikor Agencija za zavarovalni nadzor do sklica skupščine ne bo nasprotovala temu predlogu,« sporočajo iz največje slovenske zavarovalnice. Skupščina delničarjev družbe bo predvidoma 25. maja.Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) zaradi negotovih posledic pandemije na gospodarstvo pričakuje od zavarovalnic, da zadržijo izplačila dividend do konca letošnjega septembra, razen če ob spoštovanju načela previdnosti izkažejo zagotovljeno solventnost, zadostno likvidnost in dobičkonosnost poslovanja.Če torej AZN ne bo nasprotovala predlogu izplačila, bo po predlogu uprave in nadzornega sveta za dividende izplačano 38,6 milijona evrov, kar bi pomenilo 52 odstotkov lanskega čistega dobička skupine. Spomnimo, Zavarovalnica Triglav, zaradi omejitev AZN lani ni izplačala dividend. Pred tem je pet let zapored bruto dividenda znašala 2,5 evra na delnico.Zavarovalnica Triglav je po prvi oceni poslovanja lani ustvarila 73,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 12 odstotkov manj kot leto pred tem. Upad je predvsem posledica povečanih rezervacij, med drugim zaradi pričakovanih posledic epidemije in zaradi škodnih dohodkov tik pred koncem leta, kjer so bile škode ocenjene in izplačane letos. Kosmate premije so se lani povečale za štiri odstotke in dosegle 1,234 milijarde evrov. Letno poročilo bo Zavarovalnica Triglav objavila jutri pred odprtjem borznega trgovanja.