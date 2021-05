Zavarovalnice do digitalno preskočile na bolje

V nadaljevanju preberite:

Slovenske zavarovalnice v primerjavi s stanjem pred dvema letoma pogosteje omogočajo sklepanje zavarovanj, prav tako je tudi proces spletnega nakupovanja njihovih storitev v povprečju postal enostavnejši in do uporabnika prijaznejši, ugotavlja raziskava o digitalni stvarnosti zavarovalne dejavnosti, ki jo je na začetku leta izvedlo podjetje E-laborat.



»Zavarovalnice so se hitro odzvale na spremenjene razmere. To ni samo posledica covida-19, ampak so imele to digitalno smer začrtano že prej. Naše raziskave so že v preteklih letih kazale povečano zanimanje po digitalnih poteh, zato me ta hitri preskok ni presenetil,« je povedal Uroš Žižek.