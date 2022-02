ZBS opozarja na posledice zakona o posojilih v frankih

V Združenju bank Slovenije so pred današnjim parlamentarnim glasovanjem o predlogu zakona o omejevanju in porazdelitvi valutnega tveganja med posojilodajalci in posojilojemalci posojil v švicarskih frankih poslali odprto pismo predsedniku vlade, poslanskim skupinam v DZ in političnim strankam. V njem opozarjajo, da bi sprejetje zakona prineslo dolgotrajne škodljive posledice za vse Slovence, koristilo pa bi le nekaj sto ljudem, zlasti tistim, ki so najeli velika posojila, hkrati pa bi bila to žalitev za vse tiste, ki so se v preteklosti konservativno odločili za najem dražjega posojila v tolarjih ali evrih.

Kot poudarjajo, so »za reševanje kreditov v švicarskih frankih sprejeli celo posebne smernice, vendar je večina kreditojemalcev želela vztrajati pri izpostavljenosti kreditnemu tveganju«.

Po oceni ZBS bi bili ob sprejetju zakona skupni stroški bank veliko večji od ocenjenih 300 milijonov evrov, banke pa bi morale razmisliti tudi o ukrepih za njihovo nadomestilo, kar naj bi poslabšalo pogoje financiranja za družine, podjetnike in celotno gospodarstvo. Ob tveganjih, ki jih prinaša zakon, bi se lahko poslabšala tudi bonitetna ocena bank in države, kar bi Sloveniji »povzročilo ogromno škodo, tako kratkoročno kot srednjeročno«.

V ZBS še poudarjajo, da bi glasovanje za zakon kršilo ustavo in škodilo ugledu Slovenije, sprejetje zakona pa bi ogrozilo zaupanje trgovinskih partnerjev in vlagateljev.

Kar zadeva včerajšnjo prvo odločbo ustavnega sodišča v zadevi kreditov v švicarskih frankih, pa so v ZBS mnenja, da ta še dodatno potrjuje, da je treba o posojilih v švicarskih frankih odločati posamično in da zakonsko urejanje ni primerno.