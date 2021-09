Zelena mobilnost se bo uveljavila hitreje, kot pričakuje večina

V nadaljevanju preberite:

Motorju z notranjim zgorevanjem je z nami že več kot stoletje, dnevi so mu šteti, prehod na nove, večinoma električne tehnologije pa bo drag.



Madžarska skupina AutoWallis, ki želi do konca desetletja postati vodilni trgovec z vozili in ponudnik storitev mobilnosti v srednji in vzhodni Evropi, je pred kratkim vstopila tudi na slovenski trg, kjer je prevzela uradno zastopstvo znamke Opel in velikega ljubljanskega trgovca z vozili znamke BMW.