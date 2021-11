Ženska, ki je Oxfordu podarila milijone

V nadaljevanju preberite:

Ngujen Thi Fuong Thao (tudi doktorica ekonomskega menedžmenta) je svoj prvi milijon zaslužila pri 21 letih med študijem financ in ekonomije v Moskvi z uvažanjem tiskalnikov, plastike in gum iz Japonske, Hongkonga in Južne Koreje v takratno Sovjetsko zvezo.

»Ko so drugi trgovali z enim kontejnerjem, sem jaz trgovala s stotinami,« je nekoč dejala. V svoji bogati karieri je razvila veliko poslovnih interesov, najbolj pa je gotovo znana – tudi zaradi kontroverzne marketinške poteze z lepoticami v bikiniju na krovu, s katero si je prislužila finančno kazen zaradi kršitve letalskih predpisov – kot lastnica in direktorica edine zasebne vietnamske letalske družbe VietJet, ki leti na več kot 120 destinacij.