Zgodovina potrjuje: spet je čas za naložbo v plemenite kovine

Imate na računu ali – še huje – doma »v nogavici« shranjen zajeten kup prihrankov? Čas je, da spremenite svojo varčevalno taktiko, saj jih tako nikakor ne boste oplemenitili. Še huje: zaradi inflacije, ste celo na izgubi. Kam torej investirati?

Obrestne mere za depozite so praktično nične, inflacija pa znižuje vrednost gotovine. Preverite, kakšne so vaše možnosti za naložbe v plemenito kovino osmij.

Plemenite kovine so vedno bolj priljubljena naložba

V času negotovosti so naložbe v plemenite kovine izjemnega pomena, kar so prepoznali številni vlagatelji. Že pandemija covida-19 je sprožila pravo mrzlico nakupovanja plemenitih kovin, ki so že v preteklosti na dolgi rok vedno zagotavljale donose in varovale naša sredstva pred inflacijo. Ta trend se nadaljuje tudi v trenutnih nestabilnih gospodarskih razmerah.

Poseben sloves varnega zatočišča znova potrjuje zadnja izmed osmih plemenitih kovin na svetu – osmij, ki velja za pravi skriti adut med plemenitimi kovinami in ponuja edinstveno naložbeno priložnost, ki je ne smete izpustiti iz rok.

Osmij je v letu 2021 imel 24-odstotni donos. Foto Depositphotos

Zakaj je naložba v osmij vedno bolj priljubljena

Dragocena plemenita kovina osmij se je na trgu naložbenih priložnosti pojavila šele pred nekaj leti, vendar je ravno zaradi vseh edinstvenih značilnosti postal zelo priljubljena med vlagatelji po vsem svetu. Samo v letu 2021 je imela 24-odstotni donos.

»Je varna, stabilna, dolgoročna naložba. Na voljo je izključno v fizični obliki, kar pomeni, da vsak investitor prejme osmij v lastno posest,« pojasni Alen Senekovič, direktor Osmium inštituta Slovenija, ki je edini uradni prodajalec osmija pri nas.

Popolnoma vsak kos osmija na trgu je certificiran. FOTO: Osmium Inštitut

Osmij je edinstven še zaradi drugih razlogov. Vrednost mu daje redkost, saj je najbolj redka izmed vseh plemenitih kovin v zemeljski skorji. Strokovnjaki ocenjujejo, da ga je kar 1500-krat manj kot zlata in 2500-krat manj kot srebra. Je tudi 35-krat bolj dragocen kot zlato in ima najvišjo vrednost glede na volumen med vsemi plemenitimi kovinami.

Dodatna prednost je tudi dejstvo, da ga ni mogoče ponarediti, saj so vsi osmijevi kristali skenirani do nanometra natančno in skenirane 3D-fotografije tudi ustrezno certificirane.

Ne samo kot naložba, osmij postaja tudi edinstven modni dodatek in je zato zelo iskan tudi med svetovno priznanimi draguljarji po vsem svetu. Njegova glavna lepotna atributa sta edinstven modro-srebrni in modro-beli odboj, ki seže dlje kot pri diamantu. Izbranemu nakitu tako doda tisti pravi kanček hollywoodskega glamurja.



Varen nakup s certifikatom Popolnoma vsak kos osmija na trgu je certificiran. Certificiranje opravlja Osmium inštitut iz Nemčije. Certifikat vključuje fizične podatke osmija in unikatni zapis/kodo. Pri tem je pomembno vedeti: Osmij brez certifikata ne obstaja!

Vsak kos osmija ima na spletu dostopno fotografijo v visoki ločljivosti.

Edina institucija na svetu za certificiranje osmija je Osmium inštitut v Nemčiji.

Pri prodaji in nakupu je treba vedno predložiti certifikat, ki dokazuje pristnost osmija.

Naložba v osmij je varna, ker jo nadzorujejo in vodijo pooblaščeni inštituti, teh je na svetu 20, enega imamo tudi v Sloveniji. Želite izvedeti več o nakupu osmija? Kontaktirajte s strokovnjaki v Osmium inštitutu Slovenija, ki je ekskluzivni avtorizirani zastopnik za prodajo osmija v Sloveniji.

Kako lahko kupim osmij?

Foto Osmium Inštitut Slovenija

Nakup osmija lahko opravite kar od doma ter si tako zagotovite varno in zavarovano dostavo na dom. Pri tem vam lahko s svojimi strokovnimi nasveti pomagajo v Osmium inštitutu Slovenija.

V Osmium inštitutu Slovenija se zavedajo, da naložbene možnosti vsakega posameznika zahtevajo individualno obravnavo in izbiro izdelkov. Pri mesečnih vložkih govorimo o naložbi v nakup diamantkov, zvezdic, črk, številk in simbolov, ko gre za enkratno naložbo v višjem znesku, pa o nakupu diskov ali ploščic.

Želite izvedeti več? Za dodatne informacije ali nakup se obrnite na Osmium inštitut Slovenija. Dosegljivi so na telefonski številki 040 333 303, po elektronski pošti info@osmium-institut.si oz. obiščite njihovo spletno stran na www.osmium-institut.si​.

Naročnik oglasne vsebine je Osmium inštitut Slovenija