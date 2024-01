Žiga Vavpotič: Čutim takšno ljubezen do Slovenije, da jo doma kritiziram

Kdo je? Predsednik slovensko-kitajskega poslovnega kluba, svetovalec Fundacije Login Five, ustanovitelj Zavoda Ypsilon in pobudnik projekta Simbioz@ ter nekdanji predsednik uprave Outfit7, podjetja, ki je ustvarilo svetovni fenomen, Talking Toma. »Mali čudež se je zgodil, da sem že pri rosnih 32 letih predsedoval milijardni firmi. Zakoncev Login ne občudujem le zato, ker sta mi dala neverjetno priložnost in v meni prepoznala odgovornega liderja, ampak tudi zaradi njune iskrene želje po pomoči drugim. Sta prava filantropa in o tem pišem tudi v doktorski disertaciji, ki je že končana,« je povedal v podkastu Supermoč.

Gost, ki ga skozi življenje vodi moto »živi in pusti sled«, sedi v številnih odborih, svetuje in je eden najmlajših članov Trilaterale. Vodijo ga radovednost in stalna ambicioznost ter tako močna ljubezen do Slovenije, da je do nje nenehno kritičen. »Slovenija je res to, kar nosi v imenu; je ljubezen. In jaz čutim takšno ljubezen do Slovenije, da jo doma kritiziram in za izboljšavo podajam nenehne predloge in rešitve, a v tujini sem prav gotovo eden največjih promoterjev naše domovine,« je zatrdil.

Vavpotič je naveličan neproduktivnih tematik, kot so delitve na Janšev ali Kučanov tabor, ter zatohle zavisti med rojaki. Še najbolj pa zameri ljudem iskanje lastnih interesov in potiskanje v ospredje 'svojih, a ne nujno kompetentnih ljudi'. »Če gre človek po svetu, potem prav gotovo dobi od sveta odlične lekcije o tem, kaj je tisto, kar uspešno deluje,« pravi in poudarja, »da je to zagotovo meritokracija. To pomeni, da najboljši ljudje dobijo najboljše priložnosti in naredijo svoje delo na najboljši možen način. In to v Sloveniji pogrešam.«

V podkastu Supermoč je Žiga Vavpotič spregovoril tudi o nujnosti stalnega opazovanja sebe in sveta. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

V podkastu Supermoč je Žiga Vavpotič spregovoril tudi o nujnosti stalnega opazovanja samega sebe in sveta, o ljubezni in javni izpovedi ljubezni, o raziskovanju in vplivu travm, šamanstvu ter predvsem o tem, kako bi spremenili način delovanja, ki duši razvoj Slovenije. Premalo sveta je v Sloveniji in premalo Slovenije v svetu.

Ključna misel, ki jo je povedal Vavpotič, pa je bila, da bi se morali svetovni voditelji ali menedžerji pred prevzetjem vajeti sveta, korporacij ali podjetij resno poglobiti vase in raziskati ter se rešiti zanje in njihovo okolico močnega vpliva lastnih travm, duševnih stisk in motenj ter frustracij: »Liderje ali politične kandidate vsi sprašujejo o vsem, a nihče jih ne vpraša, kako zelo so se poglobili vase in se vprašali, kaj jih dejansko vodi oziroma motivira pri želji po vodenju. Vem, da je marsikatera odločitev, ki ima metuljev učinek, sprejeta s čustvi, in ne z razumom.«