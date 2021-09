Življenje z delto in strahom pred inflacijo

V nadaljevanju preberite:

Kapitalski trgi so v stanju navidezne stabilnosti. Pogled na graf vrednosti delniškega indeksa nakazuje stabilno nadaljevanje rasti vrednosti delnic v svetu. A na kapitalski trg močno pritiskata dva nepredvidljiva dejavnika: koronavirusna različica delta in veliko okužb z njo ter povišana inflacija, ki spreminja retoriko in napovedi centralnih bankirjev.