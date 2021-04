Zrasel je izvoz zdravil in pripomočkov

V nadaljevanju preberite

Leto, ki ga je zaznamovala epidemija, je prineslo tudi povečanje povpraševanja po zdravilih in materialih, potrebnih v zdravstvu in farmacevtski dejavnosti. Obseg poslovanja in z njim tudi izvoz sta precej povečala Lek in Krka, naša vodilna proizvajalca zdravil. Leto je bilo uspešno tudi za druga podjetja v dejavnostih, povezanih s skrbjo za zdravje.