Zvesta članica EU trka na kitajska vrata

Velik plakat Luke Dončića v slovenskem dresu, par smuči Elan, Gorenjev hladilnik in model enega od Pipistrelovih letal. Izdelki slovenskega znanja so se obiskovalcu pokazali že ob vstopu na prizorišče četrtega mednarodnega sejma srednje- in vzhodnoevropskih držav v kitajskem pristaniškem mestu Ningbo (China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair), kjer je bila Slovenija letos skupaj s Slovaško častna gostja. Slovenija se je pod geslom »zelene, kreativne in pametne« ekonomije predstavila v dveh paviljonih, v nacionalnem in poslovnem.