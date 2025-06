Kitajska se prebuja iz nepremičninske more

V nadaljevanju preberite:

Kitajsko gospodarstvo je zaradi napornih trgovinskih vojn v preteklih šestih mesecih prestalo hudo preizkušnjo. A napetosti okoli carin še ni konec. Ameriški finančni minister Scott Bessent je dejal, da so pogajanja zastala, predsednik Donald Trump pa se je pritožil, da je Kitajska v celoti prekršila dogovor o znižanju carin, ki sta ga strani sklenili maja v Ženevi.

Čeprav se trgovinska vojna nadaljuje, je za Kitajsko spodbudno dvoje. Prvič, da je bilo gospodarstvo do zdaj odporno in ocene rasti zasebnega sektorja za leto 2025 ostajajo v razponu od štiri do pet odstotkov. In drugič, da se za Kitajsko najverjetneje končuje največja gospodarska môra – hud nepremičninski krč.